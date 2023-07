Ancona, non lo vede mentre attraversa sulle strisce: investito un uomo di 38 anni vicino alla stazione

ANCONA - Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato centrato da un’auto. Attimi di paura questa mattina (28 luglio), poco prima delle 8, in via Marconi ad Ancona, dove un uomo di 38 anni è stato investito da un’auto guidata da una donna.

La dinamica

Non si esclude che la conducente della Opel Astra possa essere stata infastidita dal sole. Subito si è fermata per chiamare i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 che ha accompagnato il ferito all’ospedale con un codice di media gravità. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale.