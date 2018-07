Nigeriano nascondeva la marijuana nei calzini Sorpreso dai poliziotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Chissà se i poliziotti oltre al su e giù sospetto sono stati attirati anche dalla camminata impercettibilmente imperfetta dell’africano che nascondeva la droga in un piede. Di sicuro sabato pomeriggio all’equipaggio delle Volanti non è sfuggito in via Fiorini il nigeriano di 25 anni, già conosciuto per spaccio di stupefacenti, che si aggirava con fare sospetto, andava e tornava guardandosi intorno come se aspettasse qualcuno.Visti gli agenti, ha affrettato il passo dirigendosi verso la stazione e cercando di guadagnare la fuga. Lo hanno fermato e portato in Questura. Dai calzini sono spuntati 14 involucri termosaldati, contenenti 52 grammi di marijuana. I poliziotti gli sono andati a casa e lì hanno trovato altri 14 grammi di marijuana, denaro contante, forbicine e bustine per il confezionamento dello stupefacente. Il nigeriano è stato arrestato per spaccio. Un altro equipaggio della Volante nei parcheggi antistanti Via scataglini ha controllato 5 camper in sosta.All’interno c’erano sei stranieri e tutti con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Su richiesta degli agenti hanno detto che erano lì per vedere se ai centri commerciali vi fossero “occasioni per la spesa estiva”. Hanno anche aggiunto che sarebbero ripartiti subito in quanto le uniche occasioni erano quelle di aver incontrato la Polizia.Come tutti i fine settimana è stata messa in campo una task force dal questore Capocasa sul litorale e in città per garantire maggior sicurezza anche a chi vuole godersi un po’ di sole sulla spiaggia e lascia la propria abitazione. Numerose le pattuglie dislocate sul territorio del Reparto prevenzione crimine di Perugia, delle Volanti, dei cinofili e e della Stradale, con le sue pattuglie moto montate che hanno operato tra le persone in transito. Da venerdì a ieri controllati oltre 100 persone e 60 veicoli, eseguiti 12 posti di blocco e sottoposte a verifica numerose attività commerciali.