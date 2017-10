Niente allerta calcinacci «Il sasso sul corso staccato dalla pavimentazione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Il calcinaccio piovuto da un cornicione non sarebbe tale. Piuttosto potrebbe essere un sasso della pavimentazione, forse trascinato fin sotto al palazzo prima di avvertire i vigili del fuoco. La novità emerge questa mattina, da un successivo sopralluogo dei pompieri. E una precisazione arriva da Amelia Guglielmi, proprietaria dell’immobile di corso Garibaldi 54: «Nessun cornicione o pezzo d’intonaco si è staccato dal palazzo di Corso Garibaldi 54 nella notte di ieri sopra al negozio Intimissimi. In realtà, come è stato accertato questa mattina dalla proprietaria e dai carabinieri, si tratterebbe di un pezzo del malandato marciapiede dell’adiacente via don Gioia che è stato trasportato davanti al negozio nel corso. La proprietà ha annunciato che sporgerà denuncia contro ignoti ai sensi degli art. 513 (Turbata libertà dell’industria e del commercio), 674 e 675 CP (getto pericoloso di cose e collocamento pericoloso di cose)».Nel frattempo i vigili del fuoco hanno tolto le delimitazioni di pericolo e i negozi Intimissimi e Tezenis hanno riaperto.