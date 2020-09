Minaccia il capotreno: giovane denunciato dalla polizia ferroviaria

ANCONA - Controlli intensificati nella stazione di Ancona centrale anche per l’operazione denominata “Alto Impatto”, alla quale hanno partecipato 16 operatori del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, Umbria ed Abruzzo ed unità della Squadra cinofili della Questura di Ancona. Alla fine delle attività gli agenti, equipaggiati con smartphone per la verifica in tempo reale dei documenti e metal detector per l’ispezione dei bagagli sospetti, hanno identificato oltre 300 persone e controllato decine di bagagli.

LEGGI ANCHE:

Controlli durante la movida del sabato sera: 13 sanzioni per il mancato uso della mascherina

La Polizia Ferroviaria di Ancona ha denunciato un 30enne italiano per minacce contro un capotreno che, avendolo trovato senza il biglietto, lo ha fatto scendere dal convoglio non consentendogli di risalirvi. La Polfer di Fabriano ha denunciato per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, una 40enne polacca che, ubriaca e molesta all’interno dello scalo ferroviario cittadino, ha minacciato ed ingiuriato gli agenti intervenuti su segnalazione dei viaggiatori. Oltre alla denuncia penale la donna è stata sanzionata amministrativamente per l’ubriachezza e sottoposta a daspo urbano. Sono stati inoltre rintracciati dalla Polizia Ferroviaria di Ancona e di Perugia due minori stranieri che si erano allontanati arbitrariamente dalle strutture che li ospitavano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA