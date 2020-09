Raffica di incidenti: due uomini finiscono all'ospedale dopo essere stati travolti in scooter

ASCOLI - Avrebbe potuto avere conseguenze ben peggio lo schianto avvenuto nel primo pomeriggio di ieri lungo la Salaria a Centobuchi. Un brutto incidente tra uno scooter e un'auto. In sella al ciclomotore viaggiava un uomo di 44 anni che in seguito all'urto è stato sbalzato di sella finendo per battere violentemente contro l'asfalto.

L'uomo è stato raggiunto da due ambulanze inviate dal 118, una della Croce Rossa e l'altra partita dal presidio Potes dell'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto. In mattinata un altro scooterista, di 43 anni, era stato investito a Cupra Marittima. Non è grave.

