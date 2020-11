Mercato di piazza d'Armi: approvato il progetto per la climatizzazione. Ecco i costi dell'intervento

ANCONA - Approvati i lavori per l’impianto centralizzato di climatizzazione per il mercato di Piazza d’Armi. L'Amministrazione Comunale, su richiesta degli esercenti e anche a seguito della eccezionale calda stagione estiva 2020, ha approvato nella seduta odierna di Giunta la delibera relativa alla realizzazione nell'area comune del mercato di Piazza D'Armi, di un impianto centralizzato di climatizzazione (raffrescamento - riduzione l'umidità temperatura all'interno del locale) con l'istallazione di apparecchi sospesi a soffitto per il trattamento dell'aria e con l'istallazione all'esterno, sul tetto laterale del mercato, dei relativi compressori/condensatori.

In particolare il progetto prevede:l’istallazione di 6 macchine interne di condizionamento sospese a soffitto nell'area comune del mercato, tramite funi in treccia di acciaio ancorate alle travi di sostegno della copertura;la realizzazione della impiantistica idraulica ed elettrica annessa e connessa a tali macchine;modifica e integrazione dell'impianto elettrico di distribuzione della forza motrice del Mercato;realizzazione di altre opere accessorie connesse con la funzione di climatizzazione e raffrescamento dell'ambiente nel Mercato; tutte le istallazioni saranno compatibili con le norme antincendio previste. Il progetto ha un importo complessivo di € 96.000,00.



