Maxi tamponamento con 5 auto e 2 camion coinvolti. Un ferito grave, code e rallentamenti sulla Flaminia

ANCONA - Un altro incidente , una serie senza fine con un uomo di 35 anni in gravi condizioni dopo il tamponamento avvenuto intorno alle 18,15 lungo la Flaminia all'altezza dello svincolo per via Conca in direzione Falconara. Grande caos nella zona con l'incidente che ha visto coinvolte cinque auto e due camion con il conducente di una vettura - un 35 enne di Falconara - che si è infilato sotto il rimorchio di un camion albanese. Immediati i soccorsi: sul posto l'automedica e la Croce Gialla che lo hanno trasportato in gravi condizioni ma cosciente all'ospedale di Torrette.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE:Sul posto anche i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale con l'incidente che ha provocato rallentamenti e file.