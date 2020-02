Operaio travolto da un'auto guidata da una donna anziana che non si ferma

ANCONA - Stava mettendo a posto alcune cose sulla pavimentazione della parte alta di via Santa Margherita quando una donna anziana al volante di un'auto l'ha urtato facendolo cadere e provocandogli qualche ferita. Immediati i soccorsi per un operaio di 24 anni che grazie al tempestivo intervento della Croce Gialla è stato portato all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso, ancora da verificare se la donna si sia effettivamente accorta di aver urtato e fatto volare l'operaio.

Ultimo aggiornamento: 19:12

