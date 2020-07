Marito e moglie in sella al loro scooter travolti da un'auto: portati in ospedale

ANCONA - Erano in sella al loro scooter intorno alle 13 nell'area portuale poco distante dal punto informazioni per i turisti quando per cause in fase di accertamento c'è stato lo scontro con un'auto. Marito e moglie sono volati a terra, immediati i soccorsi con Croce Gialla e automedica sul posto e il conseguente trasporto all'ospedale di Torrette per entrambi in codice giallo per tutti gli accertamenti del caso.

