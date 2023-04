Il marito inciampa, cade e si ferisce al volto. La moglie sotto choc, accusa un malore e sviene. Entrambi in ospedale a Torrette

ANCONA - Il marito cade e si ferisce, la moglie assiste alla scena e viene colta da malore. È successo oggi (15 aprile) ad Ancona in via Marconi: la Croce Gialla è intervenuta sul posto ed ha dovuto soccorrere una coppia di coniugi, trasportandoli al pronto soccorso a Torrette per accertamenti.

L'uomo, 68 anni, mentre camminava in via Marconi è improvvisamente caduto sbattendo violentemente il volto a terra: la moglie, 65 anni, ha assistito impotente alla scena e di fronte al marito sofferente è stata colta da malore perdendo i sensi. Corsa in ospedale e grande paura per entrambi.