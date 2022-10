«Perchè avere paura di affogare nel proprio letto?». Ad Ancona il corteo di protesta a un mese dall'alluvione

ANCONA - Un mese dall'alluvione, 12 vittime, Brunella Chiù ancora dispersa. «Basta pagare sulla nostra pelle devastazioni ambientali, cambiamenti climatici, caro vita e caro bollette»: è questo lo slogan della manifestazione organizzata ad Ancona proprio in questo giorno che ricorda una tragedia dalle proporzioni enormi. In 300 sono scesi in piazza ad Ancona, un lungo corteo partito dalla fiera della pesca e arrivato in piazza Roma. La manifestazione è stata promossa da Spazio Autogestito Arvultura Senigallia, Fridays For Future Ancona, Trivelle Zero Marche Campagna «Per il clima, fuori dal fossile». Tanti gli striscioni di protesta, che hanno anche richiamato la contestatissima tassa di bonifica, chiedendo l'abolizione di questo balzello nelle Marche.