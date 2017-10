«Correte, sta per nascere» La mamma partorisce in ambulanza il terzo figlio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Non riesce ad arrivare fino all’ospedale: bimbo nasce in ambulanza. È accaduto ieri pomeriggio, attorno alle 18, quando una donna marocchina di 40 anni ha dato alla luce il piccolo che teneva in grembo ancora prima di raggiungere il Salesi. Mamma e neonato (è il terzo figlio per la donna) sono in buone condizioni e attualmente si trovano nel presidio medico di via Corridoni. Ad assistere la marocchina durante il parto è stato un medico del 118, coadiuvato da un equipaggio della Croce Rossa. L’ambulanza e l’automedica erano state inviate d’urgenza dalla sala operativa a casa della donna, in via Crivelli. Erano stati i familiari della 40enne a movimentare la catena dei soccorsi, una volta constatata la fase avanzata del travaglio e la possibilità che il bimbo potesse nascere a breve. Nessuno, però, poteva pensare che la gravidanza potesse concludersi nell’immediato, sul lettino di un’ambulanza. Durante il trasporto, le contrazioni della donna si sono fatte così forti da indurla al parto ancora prima di raggiungere l’ospedaletto. Alla fine, mamma e piccolo sono stati trasportati al Salesi per tutti gli accertamenti del caso.