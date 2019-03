Maltrattava la moglie Un marchigiano estradato dalla Slovenia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Sabato 16 febbraio era stato arrestato in Slovenia dai poliziotti della Squadra Mobile di Ancona insieme ai colleghi della gendarmeria slovena e dall’Interpol. La Slovenia ha concesso l’estradizione di Mirco Bracaccini, 58 anni, a seguito di richiesta avanzata dall’Italia e i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno preso in consegna Mirco Bracaccini al valico di frontiera di Fernetti (Trieste) dove i poliziotti sloveni hanno condotto l’arrestato a bordo di un Van nero. Bracaccini era destinatario di un mandato di cattura europeo emesso dal Tribunale di Ancona perché latitante dopo una serie di reati per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della compagna e della figlia durante la convivenza. L’uomo è in carcere a Trieste a disposizione dell’autorità giudiziaria italiana.