POLVERIGI - Tutta la comunità piange la morte di Edoardo Ferrara, il 31enne che venerdì sera è stato stroncato da un malore nella sua abitazione di Bologna, dove lavorava come ingegnere biomedico e dove viveva con sua moglie giada. Edoardo, originario di Polverigi, era molto amato e conosciuto. «Una notizia che ha scioccato tutti - afferma il sindaco di Polverigi e presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali -. L’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia».

La mamma Maria Grazia Paolinelli, medico a servizio della comunità per più di trent’anni, è attualmente candidata a sindaco alle prossime elezioni amministrative nel contendere la guida della città proprio a Carnevali. Il papà Franco, invece, è un medico specializzato in Anestesia e Rianimazione. Una famiglia conosciuta e molto unita, travolta da un istante all’altro da una sofferenza immane. «Da genitore, posso comprendere che la perdita di un figlio sia una tragedia senza proporzioni - aggiunge il sindaco -, tutta la nostra comunità saprà dimostrare la propria vicinanza alla famiglia di Edoardo».

Intanto il dolore dei tanti che lo conoscevano corre anche sui social: «Carissimo Franco, ti sono vicina in questa terribile circostanza» scrive Anna su Facebook. E sotto una sequela di messaggi di condoglianze. Ha spegnere la vita del 31enne un malore improvviso che l’ha strappato all’affetto dei suoi cari. Edoardo aveva sposato Giada Ruggeri lo scorso settembre, in chiesa, in una cerimonia da favola, a coronamento del loro sogno d’amore. La salma si trova nella camera mortuaria dell'ospedale di Bologna, in via della Certosa. Domani si terrà il funerale alle ore 15,30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonino Martire di Polverigi. A piangerlo, oltre agli amici e a tutti gli affetti, anche il fratello Giacomo e la sorella Sofia.