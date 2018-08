Arraffa magliette nel negozio Sorpreso e denunciato da una volante della polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Lo shopping a scrocco finisce con una denuncia. Un romeno di 50 anni è stato fermato sabato sera da una pattuglia della Volante che faceva prevenzione nei dintorni di piazza Ugo Bassi. Ad attirare l'attenzione degli agenti il lancio di un sacchetto da parte dell'uomo alla vista della Volante. I poliziotti hanno recuperato l'involucro dietro una siepe e trovato 4 magliette con il cartellino del negozio e del prezzo ancora attaccato. Il romeno è stato portato negli uffici della Questura per gli accertamenti e denunciato per ricettazione in quanto i poliziotti sono riusciti a risalire al negozio dove i capi di abbigliamento erano stati rubati.