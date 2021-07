La cultura in lutto per la scomparsa di Ornella Lippi, la sindaca Mancinelli: «Era una forza della natura»

ANCONA - La città in lutto per scomparsa di Ornella Lippi per una vita animatrice, trascinatrice dei "Giovani di ieri". Una perdita immensa per il mondo culturale anconetano, Ornella era sposata con Giuseppe Mario Ciavarocchi, partigiano Anpi e cittadino onorario di Ancona. Nel 2019 avevano festeggiato i 70 anni di matrimonio. Ornella si spenta a 93 anni all'ospedale di Viterbo. I funerali si terranno domani, martedì 6 luglio, alle 17 alla chiesa di Santa Maria della Strada in Orte (Caldare)

"Apprendo con dolore - ha commentato la sindaca Valeria Mancinelli - la notizia della scomparsa della signora Ornella Lippi, colonna portante dell'associazionismo socio-culturale della nostra città. Era una forza della natura, innamorata della vita e con voglia di fare, costruire, sempre, superando tutti gli ostacoli, le difficoltà, le avversità, anche nella fase finale della sua vita. La ricorderò sempre con gratitudine per il servizio reso alla comunità e al marito Mario, sempre al suo fianco, e a tutti i suoi cari esprimo la mia affettuosa vicinanza".

