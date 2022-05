Addio a Cesare Serrani: super tifoso biancorosso, dettò lo stile maschile. Nel pomeriggio l'ultimo saluto

ANCONA - Si è spento ieri mattina all’età di 81 anni Cesare Serrani, titolare dello storico negozio di abbigliamento “Proposte Uomo” in via Ariovisto Pezzotti, da sempre un punto di riferimento per qualità, assortimento e marchi di moda maschile.

Gli amici di sempre che gli sono stati accanto lo ricordano per una grande e sconfinata passione per l’Ancona. Era infatti un super tifoso e non mancava mai di supportare la sua squadra del cuore e di assistere alle partite del team biancorosso. Per anni ha vestito molti giornalisti sportivi anconetani durante le loro trasmissioni e in occasione delle dirette televisive. Amava accontentare i suoi clienti e vestirli con stile e gusto. Purtroppo negli ultimi anni le sue condizioni di salute erano peggiorate molto.

Conosciutissimo in città, era amato e stimato come titolare e imprenditore. Lascia la moglie Anna Rita e due figli, Serena e Stefano, quest’ultimo molto conosciuto come cuoco. Suo figlio è stato infatti impegnato negli anni a lavorare nelle cucine dei ristoranti storici della città come Strabacco e Opera Nova della Marca a Varano fino ad arrivare al locale Morsi e Sorsi in via Piave. L’ultimo saluto a Cesare Serrani si terrà oggi pomeriggio alle 14,30 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore Servi di Maria di via Maratta.

