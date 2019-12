Aggredisce la mamma 57enne dopo una lite, il giovane violento finisce a Montacuto

LEGGI ANCHE:

ANCONA - La squadra Volanti della questura è intervenuta dopo una segnalazione per unaviolenta trae figlio in un appartamento. Gli agenti hanno appurato che la lite era terminata in quanto la donna, un'anconetana di 57 anni, dopo essere stata aggredita e minacciata dal figlio, si era rifugiata da una vicina di casa. Successivamente, a seguito della denuncia-querela sporta dalla madre, i carabinieri hanno arrestato il figlio, un 24enne, attualmente agli arresti domiciliari per rapina perché nelle ultime settimane aveva più volte aggredito la madre ed altri familiari. Il giovane, che ha precedenti per droga e reati contro il patrimonio, è stato rinchiuso nel carcere di Montacuto.