Ancona, agguato alla ex alla fermata dell'autobus. Minacce e spinte, arrestato lo stalker

ANCONA - Arrivati con un provvidenziale intervento in zona Archi, messo fine a un violentodi, e appreso dei precedenti burrascosi, i poliziotti hanno capito che quella accanto alla palina del bus era a solo l’ultima fermata dell’inferno vissuto da una giovane anconetana. Unquotidiano di sms, agguati, un campionario di molestie. L’allarme si è acceso sabato pomeriggio, quando gli agenti delle volanti della Questura si sono precipitati in zona Archi dove alcuni passanti avevano segnalato una zuffa tra un uomo ed una donna all’altezza del parcheggio degli autobus. I poliziotti sono riusciti a bloccare un brasiliano di 26 anni che inveiva e strattonava una giovane. Lei, una volta messa in sicurezza, ha raccontato agli agenti che l’uomo era il suo ex con il quale aveva avuto una lunga relazione finita da un paio di anni. Lui non aveva mai accettato la fine della relazione ed aveva continuato a tormentarla con telefonate, messaggi, pedinamenti e appostamenti che l’avevano indotta, nel 2017, a chiedere l’ammonimento del Questore. Ma non è bastato. Il brasiliano è statodalla polizia.