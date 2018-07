I ladri d'auto confessano «Sì, rubavamo le Ford» Il giudice: ai domiciliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - «Lo ammettiamo: siamo venuti ad Ancona dalla Puglia appositamente per rubare auto». Questa la confessione con cui ieri mattina i presunti componenti della banda delle Ford si sono presentati davanti al giudice Sonia Piermartini per l’udienza di convalida degli arresti avvenuti nella notte tra mercoledì e giovedì, dopo il furto di una Fiesta parcheggiata in via Maggini. Tre banditi erano stati fermati in via I maggio, il quarto bloccato in autostrada all’altezza di Loreto. Era al volante della vettura rubata poco prima. Nonostante l’ammissione di colpa, il gruppetto ha ottenuto una misura cautelare meno severa rispetto al carcere, decisa in un primo momento dal pm Rosario Lioniello. Il giudice ha infatti stabilito per gli arrestati, tutti residenti a Cerignola e con precedenti penali, il regime degli arresti domiciliari.