ANCONA Due ragazze, un cacciavite, una chiave inglese e una plastica rigida. E un piano criminoso. È il quadretto che si sono trovati di fronte nel pomeriggio di domenica i poliziotti della Questura durante un controllo nei pressi di via Cavorchie. Le due ragazze - romene di 18 e 20 anni - quegli arnesi li avrebbero utilizzati per forzare le porte d’ingresso delle abitazioni da svaligiare nella loro tranquilla passeggiata domenicale.

L'indagine

Altro che trucchi e specchietti da borsetta, il “necessaire” per due ladre d’appartamento erano arnesi da scasso. Gli agenti si sono accorti che le due ragazze, alla vista della volante, hanno repentinamente lanciato qualcosa sotto un’auto in sosta sperando di non essere notate. Immediatamente sono scattati i controlli, gli agenti se ne erano accorti eccome. Le hanno fermate e identificate, recuperando gli oggetti poco prima lanciati, cioè un cacciavite, una chiave inglese ed un ritaglio di plastica rigida. Chiesta contezza del perché fossero in possesso di quegli oggetti, le due dopo un momento di esitazione ma messe alle strette dall’evidenza dei fatti, hanno ammesso che sarebbero stati utilizzati per forzare l'apertura di qualche abitazione. «Sì, erano per ripulire qualche casa…», avrebbero ammesso sfacciate le due. Ma era rimasta solo un’intenzione, come hanno tenuto a precisare, recriminando addirittura che i poliziotti avevano rotto le uova nel paniere prima che potessero provarci. Stroncata sul nascere ogni idea balorda di ripulire appartamenti, gli arnesi sono stati sequestrati. Le due rom sono state denunciate a piede libero all’autorità giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. Dopo poche ore, è arrivata anche la pronta risposta del Questore di Ancona Cesare Capocasa che, al termine dell’istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio per 4 anni nei confronti di una delle due giovani (poiché gravata da precedenti specifici). La ragazza deve lasciare il territorio di Ancona e non potrà tornarci per quattro anni. Se verrà ripescata in zona, per lei scatterà l’arresto oltre alla sanzione pecuniaria.