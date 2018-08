«L'hashish me lo ha dato Volverine» X Man fermato dalla polizia e denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA «Sono un X Man, l'hashish me lo ha dato Volverine». Se lo son sentiti dire, gli agenti di polizia delle Volanti della questura di Ancona che alle 4 di questa notte hanno fermato un 23enne e lo hanno denunciato perché aveva un panetto di hashish.Gli uomini delle Volanti sono abituati a fare interventi particolari, ma questo è edcisamente particolare. Lungo corso Carlo Alberto i poliziotti hanno notato una persona che si nascondeva dietro gli alberi correndo da uno all'altro.Alla vista della Volante ha cercato di appiattirsi dietro un tronco rimanendo immobile. Ovviamente i poliziotti, a dir poco incuriositi lo hanno fermato e controllato; si trattava di un ragazzo che abita fuori Ancona classe 95, che senza colpo ferire ha detto di balzare da un albero all'altro perchè era un "mutante teleporta", ovviamente della schiera dei buoni, che stava addestrando i suoi poteri che gli permettevano di passare attraverso gli ostacoli, ma si era accorto che erano un po' arrugginiti, perchè l'unica cosa che riusciva a fare era nascondersi dietro gli alberi e senza tanta fortuna.I poliziotti dopo averlo assecondato lo hanno " teleportato" in Questura e sottoposto ai rilievi di rito, scoprendo che il mutante aveva occultato un piccolo panetto del peso di quasi 14 grammi di hashish all'interno degli slip e che aveva precedenti specifici di polizia.L'X Man, che ha riferito di non sapere di avere l'hashish dentro i pantaloni dando la colpa ad un suo amico di nome Volverine, altro X-Man, che sicuramente gli aveva giocato un brutto scherzo, ovviamente è stato denunciato e il panetto sequestrato dai Poliziotti, che lo hanno rassicurato dicendogli che avrebbero redarguito Volverine a non fare più scherzi di cattivo gusto.