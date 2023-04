Ancona, irregolarità scoperte al Piano: fioccano le sanzioni. C'è anche il disturbo alla quiete pubblica

ANCONA- Controlli mirati e relative sanzioni. E' stato un venerdì (14 aprile) intenso per gli uomini della Questura di Ancona che nella zona del Piano San Lazzaro hanno verificato, a livello amministrativo, diversi esercizi commerciali.

Gli interventi

In particolare sono stati controllati un autolavaggio e un negozio di frutta e verdura. Quest'ultimo non aveva rispettato l'obbligo di esposizione del cartello degli orari e non aveva esposto i prezzi dei prodotti. Sanzioni totali per il titolare di circa 2000 euro. Sanzionate (1000 euro) anche una donna peruviana di 42 anni e un uomo anconetano di 62 anni per violazione del regolamento acustico per aver organizzato una serata in musica affittando la sala di un circolo privato. Il tutto, però, disturbato la quiete del vicinato.