​Fermo, prosegue la stretta su tutto il territorio: due arresti e una denuncia nelle ultime ore

FERMO- Prosegue la stretta dei carabinieri di Fermo su tutto il territorio. Nelle ultime ore i militari hanno messo a segno due arresti e denunciato un terzo uomo per violazione delle prescrizioni a lui imposte (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).

Le manette

A finire in manette sono stati due uomini. Il primo, dovrà scontare 6 mesi per il reato di bancarotta con ordine di carcerazione già emesso in precedenza dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno. Il secondo, invece, è stato trovato dopo essere evaso dagli arresti domiciliari e dovrà scontare ancora la pena residua di sei mesi.