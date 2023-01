Investito da un'auto in via De Gasperi ad Ancona, 50enne in ospedale

ANCONA - È stato investito da un'auto mentre attraversava la strada, subito soccorso e portato in ospedale. Un cinquantenne è rimasto ferito nel pomeriggio in via De Gasperi ad Ancona, dopo essere stato travolto da un'auto: sul posto l'ambulanza della Croce Gialla, l'auto medica e la pattuglia della Polizia municipale.