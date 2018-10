Investito mentre va a scuola L'automobilista riparte subito dopo l'incidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA Soltanto a un’ora dall’incidente, quando i dolori alla gamba diventavano sempre più forti, ha capito che forse era il caso di farsi visitare. Lì per lì ha sottovalutato l’impatto con l’auto che l’aveva investito in prossimità delle strisce pedonali, mentre andava a scuola. La bidella gli ha applicato del ghiaccio al ginocchio, ma solo dopo le 9 il giovane ha deciso di raccontare alla professoressa ciò che gli era accaduto. E cioè che un’auto - non ricorda bene quale - l’ha urtato, fortunatamente in modo non violento, mentre lui attraversava. L’automobilista, che a quanto pare in un primo momento si era fermato per prestare soccorso, quando l’ha visto in piedi e ha intuito che stava bene, è ripartito. Il 13enne è entrato regolarmente in classe. Ma dopo un’ora non ce la faceva più a resistere al dolore. Quando sono arrivati, i soccorritori del 118, con l’automedica e la Croce Gialla, l’hanno trovato seduto sul marciapiedi insieme ai genitori d’origine sudamericana che nel frattempo l’avevano raggiunto dopo essere stati avvisati dai professori. E’ stato portato al Salesi per sospette lesioni alla gamba sinistra, ma non è grave. Ora la polizia locale sta raccogliendo più testimonianze possibili per risalire all’autore dell’investimento che potrebbe rischiare una denuncia per omissione di soccorso.