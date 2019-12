Invalido aggredito in pieno centro e portato in ospedale per traumi al volto

ANCONA - Notte movimentata in pieno centro ad Ancona. Un uomo di 40 anni di nazionalità rumena senza fissa dimora invalido ad una gamba è stato picchiato, probabilmente da un connazionale per ragioni che sta verificando la polizia accorsa sul posto. L'uomo è stato portato grazie all'intervento della Croce Gialla all'ospedale di Torrette per un trauma al viso.

LEGGI ANCHE

Scontro frontale sulla Flaminia: una persona incastrata tra le lamiere. Gravi le sue condizioni

Ancona, l'ambulanza è "prigioniera" della sosta selvaggia: liberata dai vigili urbani

© RIPRODUZIONE RISERVATA