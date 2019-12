ANCONA - Brutto scontro frontale tra due auto quello che si è verificato pochi minuti fa, intorno alle 15,15 lungo la Flaminia poco prima di Torrette in direzione sud. Immediati i soccorsi: sul posto i vigili del fuoco e il 118 con una persona incastrata tra le lamiereche è stata portata all'ospedale di Torrette in gravi condizioni.



