Botte nella notte di Natale, due persone portate in ospedale

ANCONA - C'è chi la sera di Natale la trascorre con parenti ed amici ma c'è anche chi preferisce passarla al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette dopo essersi preso a pugni con altre persone. Notte di Natale piuttosto movimentata ad Ancona dove due soggetti un africano e un romeno sono finiti in ospedale con codici di media gravità proprio per le percosse ricevute in fatti comunque avvenuti in due distinti episodi.



Attorno alle 2 della scorsa notte un cittadino originario del Gambia poco più che ventenne è venuto alle mani con un' altra persona forse per una donna sempre di origini africane. Ad avere la peggio il 22 enne che è rimasto ferito al volto. L'episodio è accaduto all'ingresso del porto non distante da un locale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, una volante della Guardia di Finanza e un mezzo dell'esercito. Il giovane dolente al volto è stato accompagnato al pronto soccorso di Torrette dal personale della Croce Gialla di Ancona.



Dopo circa 30 minuti altra aggressione questa volta lungo corso Carlo Alberto nei pressi della chiesa dei Salesiani. A rimanere steso in terra un romeno di 20 anni che secondo quanto raccontato sarebbe stato aggredito da 3 persone forse connazionali che lo conoscevano per cause non meglio precisate. Sul posto oltre ad una volante della Questura di Ancona che peraltro si trovava in zona per il controllo del territorio è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Il romeno dolente al volto per i colpi ricevuti è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Sia al Porto che in corso Carlo Alberto le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla centrale operativa del 118. © RIPRODUZIONE RISERVATA