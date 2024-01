Prima gli insulti poi volano calci e pugni tra due donne in pieno centro ad Ancona

ANCONA - Tensione in pieno centro ad Ancona con l'intervento della Croce Gialla e un'ambulanza del 118 in corso Carlo Alberto per una zuffa che ha coinvolto due donne originarie del Bangladesh di 26 e 40 anni: una donna è stata portata al pronto soccorso di Torrette, l'altra invece al pronto soccorso dell'ospedale Salesi. Per fortuna le loro condizioni non destano preoccupazione.