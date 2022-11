Ciclista cade dalla mountain bike, soccorsi complicati sul monte Conero: portato all'ospedale in codice rosso

ANCONA – E' finita male l'escursione sul monte Conero per un biker, caduto rovinosamente dalla sua mountain bike mentre percorreva un sentiero in località Pian di Raggetti. Lui stesso ha dato l'allarme con il cellulare dopo essersi infortunato. Lamentava dolori al bacino e alle gambe.

Ciclista cade in mountain bike sul Conero

Complicati i soccorsi: sul monte ha sorvolato a lungo l'eliambulanza del 118 per rintracciare il ciclista, attorno alle 13,30, con il supporto dei vigili del fuoco e della Croce Gialla di Camerano. Alla fine l'uomo è stato localizzato e recuperato dal personale dell'elicottero, con il medico che si è calato dall'alto con il verricello. Il ciclista, sempre cosciente, è stato portato in volo all'ospedale di Torrette, in codice rosso, per sospette fratture, ma non è in pericolo di vita.