L'incubo dei commercianti è finito: in carcere il 45enne ladro seriale

ANCONA - Era l’incubo dei commercianti ma ora è finito in carcere il ladro seriale dei negozi del centro anconetano. L’uomo, M. F., anconetano di 45 anni, è stato rintracciato presso il Sert dagli agenti della squadra mobile della questura e rinchiuso a Montacuto. È stato l’ultimo furto, commesso nel periodo in cui si trovava agli arresti domiciliari, in una enoteca di via Damiano Chiesa, che ha portato all’ordine di carcerazione poiché il giudice ha rilevato la particolare pericolosità sociale e l’inclinazione a delinquere. Lunga la scia di furti. Il 7 maggio le Volanti lo avevano arrestato subito dopo aver colpito la Caffetteria del Centro storico. Inseguito fino al mercato delle Erbe, gli agenti lo fermarono mentre tentava di forzare una porta laterale per provare a rubare all’interno. È stato inoltre denunciato per altri tre furti commessi in altrettanti esercizi commerciali del centro: il 6 aprile in un locale in ristrutturazione in Via Marconi, il 20 marzo in una pizzeria di piazza Diaz ed il 18 febbraio in un ristorante di corso Amendola.