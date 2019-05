Incidenti e autisti ubriachi: solita strage di patenti nel week end

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - I Carabinieri della Compagnia di Ancona nell’alveo dei controlli predisposti durante il fine settimana hanno effettuato una serie di servizi preventivi che hanno visto coinvolto 10 pattuglie e controllato più di 150 persone e 50veicoli. E, purtroppo c’è stata la consueta strage di patenti nei confronti di chi guida ubriaco. In un caso causando anche un incidente.I militari del Nucleo operativo e radiomobile ha proceduto pertanto a deferire iuna donna 59 enne, la quale in evidente stato di ubriachezza impattava contro un auto in sosta in questa via Calzecchi. Sottoposta a controllo dell’alcoltest risultava positiva, poiché trovata con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge (1/58 g.l.);A Osimo denunciato per “Guida in stato di ebbrezza alcolica in ore notturne” un uomo 32enne di Castelfidardo, che controllato nel corso di un posto di controllo in Osimo alla guida della propria Audi A3, veniva sottoposto ad accertamento etilometrico, risultando positivo per un valore di 2,32 g/l. A Jesi denunciato un 22enne residente a Jesi. Lo stesso, rimasto coinvolto in sinistro stradale con feriti alle ore 23.45 circa del 10 maggio 2019 in via Roma mentre si trovava alla guida di autovettura Audi A3, veniva trovato positivo all’accertamento alcolimetrico con un tasso pari a 0,89 g/l. La patente di guida veniva ritirata. Denunciato anche un uomo 26enne residente a Camerata Picena. Lo stesso controllato alle ore 02.50 circa del 11 Maggio in via Marconi di Camerata Picena, alla guida di autovettura BMW 118, veniva trovato positivo all’accertamento alcolimetrico con un tasso pari a 0,89 g/l.A Chiaravalle, invece, segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Ancona un 20enne di origini africane domiciliato a Jesi, trovato in possesso di gr. 0,42 di hashish e gr.1,26 di marijuana. Lo stupefacente veniva posto sotto sequestro.