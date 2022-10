Schianto-choc, il palo della luce si piega dopo l'urto con l'auto: donna all'ospedale, chiusa la strada

ANCONA – Auto contro un palo della pubblica illuminazione, paura e strada chiusa in via Metauro, a Torrette. E' successo attorno alle 16,30. Per motivi in corso d'accertamento da parte della polizia locale, un'utilitaria guidata da una donna ha sbandato e si è schiantata contro il palo, che si è piegato pericolosamente sulla strada. Sul posto, oltre al 118 e alla Croce Rossa, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La donna, un'anconetana di 68 anni, è stata trasportata al vicino ospedale regionale sotto choc ma in condizioni non gravi. Gli agenti della polizia locale hanno dovuto chiudere al traffico via Metauro per consentire la messa in sicurezza del palo dell'illuminazione.