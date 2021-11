ANCONA - Brutto incidente questa mattina in via Colombo: un donna portata in gravi condizioni all'ospedale. Tenta di attraversare la strada ma viene centrata in pieno da una vettura. Il fatto è accaduto questa mattina alle 7.30 in via Colombo ad Ancona, di fronte al mercato. La donna, di 77 anni, è stata portata all'ospedale di Torrette in codice rosso avanzato. Sul posto nche la polizia locale.

