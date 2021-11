La compagna prova ripetutamente a contattarlo, uomo di 69 anni trovato morto sul proprio letto

SENIGALLIA - Dramma ieri pomeriggio a Senigallia, dove un uomo di 69 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento, in viale Leopardi, alle porte del centro storico.

Secondo il medico legale, è morto per cause naturali. L’uomo era a letto, in pigiama: per tutta la giornata la compagna ha provato a contattarlo, senza risposta, quindi ha lanciato l’allarme. Quando il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti, attorno alle 18,30, l’hanno trovato ormai senza vita.

