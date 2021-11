Tamponamento tra due auto, il cane scappa: investito e ucciso. I carabinieri chiudono la bretella

ANCONA - Bretella chiusa nel tardo pomeriggio per un incidente avvenuto all’altezza del distributore, lungo la Ss16 nel tratto tra l’uscita dell’A14 e l’asse nord-sud, in direzione centro. Illesi gli occupanti delle due auto che si sono tamponate, ma purtroppo, a seguito dell’incidente, un cane è uscito da uno dei veicoli e per la paura ha attraversato la strada. In quel momento è sopraggiunto un altro automobilista che non ha potuto evitarlo: l’animale è stato investito e ucciso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto a chiudere la bretella nel tratto interessato dall’incidente per effettuare i rilievi in sicurezza. Sotto choc il proprietario del cane. Per gli automobilisti non c’è stato bisogno dell’intervento del 118.

