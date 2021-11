Schianto sulla Statale 16, traffico in tilt e lunghe code: due persone portate all'ospedale

ANCONA - Schianto da brividi e traffico in tilt sulla Statale Adriatica, con due feriti portati all'ospedale. L'incidente è avvenuto attorno alle 18,30 all'altezza della Cantinetta del Conero. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e i vigili del fuoco per liberare due persone rimaste incastrate. I due automobilisti, un 40enne e un 25enne, sono stati accompagnati a Torrette con codici di media gravità. La polizia stradale ha provveduto a rilevare l'incidente e a regolare la circolazione perché si sono formate lunghe code sulla Statale, in entrambe le carreggiate.

