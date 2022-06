Schianto al Pinocchio, l'auto scaraventa a terra uno scooter: grave centauro 60enne

ANCONA - Schianto all'incrocio, l'auto centra in pieno uno scooter guidato da un uomo di 60 anni che stava tornando a casa. È accaduto attorno alle 14 in via Strada Vecchia del Pinocchio nei pressi dello svincolo che poi conduce alla Variante. Secondo una prima ricostruzione la vettura guidata da una donna nel momento di immettersi in via Strada Vecchia del Pinocchio avrebbe centrato in pieno uno scooter alla cui guida si trovava il 60enne. Sul posto è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Sfilato il casco il conducente dello scooter è stato adagiato sopra la barella e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Regionale di Torrette. Con il trascorrere dei minuti le condizioni dell’uomo si sono in parte aggravate al punto tale che ha avuto immediato accesso in sala emergenza.

Ultimo aggiornamento: 17:23

