CORINALDO - I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 13 per l’incendio di un’auto mentre stava percorrendo via del Cesano. La persona alla guida è riuscita ad accostare la vettura a lato strada e ad uscire dall’auto. La squadra dei pompieri sul posto ha spento l’incendio e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Presente sul posto anche la polizia locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA