Sbanda in curva e finisce fuori strada, paura sulla Provinciale del Conero: centauro 17enne portato in volo all'ospedale

ANCONA – Paura nel pomeriggio per un giovane centauro finito fuori strada lungo la Sp1, la Provinciale del Conero, all'altezza di Massignano. Si è alzata in volo l'eliambulanza del 118 per soccorrere il 17enne protagonista del pauroso incidente: all'altezza di una curva, con la sua moto ha sbandato ed è piombato in un campo. L'incidente è avvenuto attorno alle 17. Il giovane, residente ad Agugliano, è stato recuperato e caricato a bordo dell'elicottero per essere trasferito all'ospedale di Torrette in codice rosso: nonostante la gravità, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, anche un mezzo della Croce Gialla di Camerano e la Polizia locale.

Ultimo aggiornamento: 18:55

