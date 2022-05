ISOLA DEL PIANo - Si perde con la mountain bike nel bosco: trovato e salvato dai vigili del fuoco in elicottero. I Vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Isola del Piano per soccorrere un ciclista che, percorrendo i sentieri sterrati della zona, aveva perso l’orientamento smarrendosi poi nei boschi della zona. Sul posto sono intervenuti la squadra VVF di Urbino, con in supporto mezzi e personale dalla Centrale VVF di Pesaro, e l’elicottero VVF Drago 124 del nucleo Arezzo che dall’alto ha avvistato l’uomo procedendo al recupero con il verricello fino al campo sportivo di Isola del Piano.

