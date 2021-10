Scende dal marciapiede, uno scooter lo falcia: 41enne portato all'ospedale in gravi condizioni

ANCONA - Brutto incidente questo pomeriggio in corso Carlo Alberto dove, attorno alle 18,45, un uomo è stato investito da uno scooter, poco prima dell'incrocio con via Pergolesi. Il pedone era appena sceso dal marciapiede, intento ad attraversare la strada, quando è stato centrato in pieno da uno scooterista che ha tentato invano di frenare per schivarlo. Il 41enne è caduto a terra e ha battuto la testa. Sul posto è intervenuto il 118 con l'automedica e la Croce Gialla di Ancona. Il paziente è stato trasportato a Torrette in codice rosso, ma non è in pericolo di vita.

