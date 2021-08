Cade e batte la testa nel molo: soccorso alle grotte del Passetto

ANCONA - Una brutta caduta ha visto protagonista questa mattina un bagnante nella zona delle grotte del Passetto. Il malcapitato, che si era prestato con grande zelo ad aiutare uno dei grottaroli appena rientrato col suo sup da un giro in mare, è purtroppo scivolato rovinosamente su una parte di scalo. E' stataoscaraventato a terra dove ha battuto prima la testa e poi la schiena. Immediatamente e anche a seguito del grande spavento che hanno provato i presenti è scattata la macchina dei soccorsi; i bagnanti hanno subito avvertito la guardia medica che è intervenuta nel giro di pochi minuti. E' stato trasportato all'ospedale per effettuare gli accertamenti del caso.

