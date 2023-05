ANCONA - Un incidente è avvenuto da poco sulla rotatoria di via Conca, dove si sono scontrati, per cause al vaglio del polizia locale, un'auto ed un mezzo Conerobus. Immediato il soccorso da parte della Croce Gialla: un uomo di 63 anni è stato portato all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.