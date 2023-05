Frontale da brividi sull’Arceviese: auto contro ambulanza, tre feriti

OSTRA VETERE E’ di tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo l’Arceviese, di cui due membri dell’equipaggio di un’ambulanza coinvolta insieme a due macchine. Lo scontro frontale tra il mezzo sanitario e una Opel Mokka è accaduto poco prima delle 18 nel tratto di Arceviese che attraversa il territorio comunale di Ostra Vetere.

Nella carambola è rimasta danneggiata una Lancia Ypsilon, finita addosso alla Opel che, dopo lo scontro, si è rigirata restando di traverso nella corsia.

Illesi gli occupanti della Lancia. Oltre al personale della Croce Verde di Ostra, un 22enne di Ostra Vetere e un 25enne di Serra de’ Conti, è stato necessario il ricovero anche per il conducente della Opel, un 62enne di Monte Roberto.

Per aiutare i due soccorritori ad uscire dall’abitacolo dell’ambulanza è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati con una squadra dal Distaccamento di Senigallia. L’ambulanza dopo l’impatto frontale con la Opel è finita nel campo limitrofo, rovesciandosi su un fianco. I due occupanti erano rimasti incastrati e non riuscivano da soli ad uscire. Non trasportava pazienti.

C’era solo l’equipaggio formato dall’autista e da un altro membro della Croce Verde. Ieri non era chiaro se fosse un volontario o un infermiere dipendente, dettaglio irrilevante ai fini del soccorso. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 per trasferire i feriti all’ospedale di Senigallia dopo le prime cure. Per i rilievi è sopraggiunta una pattuglia della polizia locale dell’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone, guidata dal comandante Leonardo Latini.

Presente anche una seconda pattuglia per gestire la viabilità. E’ stato infatti necessario chiudere al traffico la strada per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi. I vigili urbani alle 20.30 erano ancora sul posto. Trattandosi della principale arteria di collegamento per i comuni della vallata non sono mancati disagi alla circolazione. Per fortuna, nonostante l’impatto molto violento, i tre feriti non sono gravi. Il timore per gli altri automobilisti presenti, essendo l’Arceviese sempre molto trafficata, era che potesse essere accaduto qualcosa di grave dopo aver assistito al terribile impatto, vedendo l’ambulanza volare nel campo.