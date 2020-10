Fuori strada, l'auto con due donne a bordo centra il cuspite del guardrail sull'asse

ANCONA - Paura sull’asse, dove un’auto è finita fuori strada. Attorno alle 11,45 è scattato l’allarme per un incidente sulla bretella che collega il centro della città ad Ancona sud e alla Baraccola. Una Fiat 500 fuori controllo, che procedeva in direzione sud, aveva centrato la cuspide del guardrail all’uscita delle Grazie. Sul posto il 118 ha inviato la Croce Rossa che ha preso in cura due donne di 85 e 77 anni, che non hanno riportato consuenze gravi. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale.

