Schianto in A14, l'ex candidato sindaco a Roma Alfio Marchini all'ospedale: «È un miracolo, ma è tutto ok»

ANCONA - Brutto schianto nella noette nel tratto marchgiano dell'autostrada A14, all'altezza di Loreto, per Alfio Marchini, l'imprenditore romano già candidato sindaco nella capitale nel 2016. Marchini viaggiava su un'Audi che si sarebbe ribaltata, per cause ancora in fase di rilevamento, finendo quasi completamente distrutta. L'imprenditoe sarebbe uscito autibamente dai rottami per poi essere portato all'ospedale regionale di Torrette. «Diciamo un bel miracolo - ha commentato all'Adnkronos - Sto bene, anche grazie al personale medico straordinario. Probabilmente la macchina, che non è mia, ha avuto un problema, ma è tutto bene quel che finisce bene».

