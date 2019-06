Incendio all'ospedale: schiume e termocamera per i vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Incendio questa notte all’ospedale di Torrette: il pronto intervento dei vigili del fuoco evita qualsiasi conseguenza per pazienti ed operatori.L’allarme è scattato introno alle 3 quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è incendiato un trasformatore dell’impianto di emergenza. I vigili del fuoco hanno utilizzato specifiche sostanze estinguenti e poi hanno monitorato il sito con una termo camera fino ad allarme cessato. Nessuna persona è rimasta coinvolta