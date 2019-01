Il giallo del piccione morto Le mamme: «E' veleno» I vigili: «Solo chewingum»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA «- C’è un piccione morto alla pineta del Passetto, e ci sono pilloline rosa accanto. Magari è veleno, e se passa un bambino?». Nessun veleno erano gomme da masticare. Forse qualche bimbo sarà transitato da quelle parti - senza peraltro subire nessuna conseguenza - di sicuro dopo la segnalazione arrivata al centralino del comando di via dell’Industria da parte di una (forse anche troppo) solerte cittadina è passata una pattuglia della polizia locale. I vigili urbani per precauzione e per non lasciare nulla di intentato, sono andati ad accertarsi di persona. Ebbene, dal sopralluogo in pineta è emerso che: il volatile deceduto non c’era più; le pasticche rimaste sulla panca di marmo erano chewingum. Dunque pericolo scampato e cessato allarme.